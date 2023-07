Den ukrainska offensiven i Zaporizjzja har gått in i en ny fas. Det uppger två källor vid Pentagon till The New York Times.

Utvecklingen beskrivs som en huvudstöt i den drygt månadslånga offensiven. Ukraina uppges ha satt in tusentals reservister, utrustade med vapen från från väst.

Några större genombrott verkar dock ännu inte skett i Zaporizjzjaregionen då ukrainarna rycker fram mot nedgrävda ryssarna och dessutom sinkas ner av minfält och flygattacker.