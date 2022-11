Kievs plan om elen slås ut: Evakuering

Om Kiev förlorar strömmen helt kommer staden att be sina runt tre miljoner invånare att evakuera. Det säger Kievs säkerhetschef Roman Tkatjuk till tidningen The New York Times.

För tillfället är situationen hållbar, men det kan ändras snabbt om de funktioner i staden som är beroende av el slutar att fungera, tillägger han.

Långvariga strömavbrott, bland annat i huvudstaden Kiev, och elransonering är vanligt förekommande i Ukraina med anledning av upprepade ryska bombningar av viktig infrastruktur för landets elförsörjning.