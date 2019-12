Kinna grönaste staden att bo i

Kinna koras till den grönaste orten per invånare. I botten hamnar Malmö, rapporterar Hem & Hyra som tagit del av en kartläggning som SCB gjort.



Snittet i hela Sverige ligger på 287 kvadratmeter naturområde per person. En Kinnabo har nästan dubbelt så mycket, 567 kvadratmeter.



Malmös invånare har 81 kvadratmeter till sitt förfogande. Detta trots att staden går under namnet ”parkernas stad”. Stockholm är trea från botten med 114 kvadratmeter och i Göteborg är siffran 163 kvadratmeter. 2 000 tätorter har kartlagts i mätningen.