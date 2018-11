Tågtrafiken på Öresundsbron är inställd i helgen på grund av planerat underhållsarbete, rapporterar TT.

Detta har lett till köer till ersättningsbussar vid Kastrups flygplats.

Varje tågavgång har ersatts av tre eller fyra bussar som avgår med 20 minuters mellanrum.

All tågtrafik mellan Malmö C och Kastrup har ställts in från klockan 13 på lördagen till klockan 13 på söndagen, och tågtrafiken mellan Kastrup och Köpenhamns C är indragen mellan klockan 20 på lördagen och klockan 05 på söndagen.