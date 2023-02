Den amerikanske kompositören Burt Bacharach är död, rapporterar AP.

Burt Bacharach var en av de största kompositörerna av popmusik under 1900-talets andra hälft. Han var upphovsman till låtar som ”I say a little prayer” och Raindrops keep fallin' on my head”.

Hans låtar tolkades av bland andra Dionne Warwick, Dusty Springfield, Elvis Presley och The Beatles.

Bacharach fick sex Grammypriser och tre Oscarsstatyetter. 2001 tilldelades han Polarpriset. Han blev 94 år.