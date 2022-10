Det hårt kritiserade resebolaget Detur har begärt sig själv i konkurs, meddelar bolaget på sin hemsida.

För prövade resenärer som fått sina resor inställda pågår försöken att få pengarna tillbaka.

Konsumentverket har under året tagit emot 100-tals anmälningar mot Detur. Bara efter att bolaget i september meddelade att man ställer in resten av chartersäsongen har det kommit in 148 anmälningar, varav 64 handlar om återbetalningar. Bolaget nämner att marknaden för resor ej återhämtat sig.