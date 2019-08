Levan Akin-film svenskt Oscarsbidrag

Levan Akins film ”And then we danced” har utsetts till Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Svenska Film- institutet på onsdagsmorgonen. Även ”Aniara” och ”Quick” var nominerade. ”



And then we danced” handlar om en man som dansar i ett georgiskt danskompani och förälskar sig i sin manliga rival.



Det är dock långt ifrån säkert att ”And then we danced” tar sig hela vägen till Oscarsgalan. Varje land har chans att nominera en film, men sedan är det ett fåtal som väljs ut.



Oscarsgalan äger rum den 9 februari.