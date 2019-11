Linde: Döm terrorister där brott begås

Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) var en av deltagarna när den internationella militäralliansen mot IS möttes i Washington DC på torsdagen.



På mötet diskuterades främst arbetet med att bekämpa IS, men Linde gjorde även klart att Sverige inte planerar att ta hem svenskar som anslutit sig till terrorgrupper i andra länder.



-Vi menar att de borde dömas där brottet begåtts, säger Linde till SVT.



Vid mötet, dit ett 30-tal utrikesministrar bjudits in, försäkrade USA att man fortsätter att strida mot IS.