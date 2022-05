I april slutade Litauen med rysk naturgas. Nu stoppas även importen av olja och el från Ryssland.

Energiminister Dainus Kreivys säger till danska Finans att det är ett steg mot energioberoende.

-Men det är också ett uttryck för solidaritet med Ukraina. Vi måste sluta att finansiera den ryska krigsmaskinen, säger han.

Tidigare fick Litauen gas från Ryssland via en rysk oljeledning som går via Baltikum till Kaliningrad. Framöver ska gasen skeppas in.