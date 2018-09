Livelihoodpris för korruptionskamp

Årets Right Livelihood-pris går till personer och organisationer som fått till 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika.



Årets hederspris går till Thelma Aldana och Iván Velásquez för deras kamp mot korruptionen i Guatemala.



– De har under flera år väldigt framgångsrikt avslöjat och väckt åtal mot de kriminella nätverk som präglat politiken i Guatemala, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihoodstiftelsen.