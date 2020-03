Löfven: Nu prövas hela vårt samhälle

Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) manar till nationell samling.

-Nu prövas hela vårt samhälle med det här coronaviruset. Nu gäller det att se till att skapa stabilitet och trygghet. Det kräver att vi samlar oss. Jag känner att hela samhället är samlat, säger han till SVT Nyheter.

Enligt Löfven kommer senare under fredagen ett besked om skolorna, utan att gå in mer på vad det handlar om. I onsdags meddelade Danmark att man stänger alla skolor. Under torsdagen meddelade Norge att man gör samma sak