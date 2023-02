Favorittippade Loreen är klar för final i Melodifestivalen. Den tidigare Eurovisionvinnaren fick flest röster under den fjärde deltävlingen som hölls i Malmö.

Loreen hade det dock inte helt lätt då hennes bidrag stoppades och fick tas om efter att en person olovligen lyckats ta sig upp på scen när hon framförde sin låt Tattoo.

Kvällens andra finalist blev Smash into pieces med låten Six feet under. Till semifinal går Kiana med bidraget Where did you go samt Mariette som framförde låten One day.