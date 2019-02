Efter Melodifestivalens sista deltävling på lördagskvällen är nu alla direktfinalister klara.

Från kvällens tävling gick John Lundvik och Bishara direkt till final. Lisa Ajax och Arvingarna får göra sig redo att sjunga nästa vecka igen i andra chansen.

-Jag älskar er, tack. It's never too late for love, sade John Lundvik i mikrofonen till publiken.

-Helt sjukt, helt galen känsla, sade Bishara efter den delade segern.