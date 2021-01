Många larm om covid på arbetsplatser

Anmälningar om arbetsplatsrelaterade incidenter och olyckor kopplade till covid-19 skjuter i höjden, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Under årets första vecka fick myndigheten in 361 stycken, vilket är det högsta antalet för en enskild vecka sedan coronapandemin bröt ut. Under hela pandemin har de flesta coronarelaterade anmälningarna rört arbetsplatser inom vård och omsorg, likaså nu.

Under senare tid har också flera fall uppmärksammats där personal struntat i reglerna och kommit till jobbet trots symtom.