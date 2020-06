Många söker präststöd under krisen

Samtalen till Jourhavande präst har ökat stort under coronakrisen, skriver P4 Kristianstad. Under mars-juni har det kommit in 35 000 samtal. Vilket är 10 000 fler än samma period förra året.

– De hör av sig för att de är ensamma, oroliga, har ångest och orkar inte leva med det här längre, säger Maria Alm, jourhavande präst till P4.

Även antalet kontakter på chatten, där framförallt yngre söker hjälp, har fördubblats jämfört med förra året. Det ökade trycket har lett till att fler präster fått bemanna jouren.