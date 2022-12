Mariah Careys “All I want for Christmas is you” blev den mest strömmade låten någonsin på en julafton på Spotify.

Den slog även rekord som den låt som strömmats flest gånger inom 24 timmar på strömningstjänsten.

Hitlåten från 1994 strömmades 21 273 000 gånger på julafton och slår därmed Adeles tidigare rekord med “Easy on me”, skriver The Independent.

Whams “Last Christmas” intog tredjeplatsen på listan över julens mest strömmade låtar på Spotify.