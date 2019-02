May optimistisk efter nya brexit-möten

Efter möten med EU-toppar i Bryssel säger sig den brittiska premiärministern Theresa May ”se en vilja hos EU-ledarna att arbeta tillsammans för att nå en uppgörelse”, enligt Reuters.



För BBC beskriver May brexit-mötena som ”robusta, men konstruktiva”. Hon betonar att hon alltjämt vill få till juridiskt bindande förändringar när det gäller nödlösningen om Nordirland.



EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk låter dock mer pessimistisk än May.



”Fortfarande inget genombrott i sikte. Samtalen kommer att fortsätta”, skriver han på Twitter.