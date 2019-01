May söker stöd i brexit-dramat

Tisdagen blir ännu en viktig dag för det brittiska utträdet ur EU. En ny omröstning ska hållas i parlamentet, om talmannen godkänner en sådan.



Premiärminister Theresa May vill få stöd i förhandlingskampen med EU. Men vem som stöder vad är fortsatt oklart.



Om talmannen godkänner en omröstning hoppas May på stöd för ett förslag om att ersätta en omtvistad nödlösning om Nordirland med ett ”alternativt arrangemang” av ännu okänt slag.



En eventuell brexit-omröstning hålls under tisdagskvällen, rapporterar TT.