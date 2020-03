Coronakrisen sätter allt djupare spår i sjukhusens ordinarie verksamhet.

Under veckans fyra första dagar ställdes ca 1 300 planerade operationer in pga platsbrist till följd av coronasmittan, enligt statistik som SVT Nyheter tagit del av. I Uppsala har man ställt in vissa canceroparationer.

Överläkare Gunnar Enlund säger att kapaciteten för planerade ingrepp i landet har fallit från omkring 3 200 till omkring 600 per dag.

Orsaken är att resurserna har styrts om till intensivvården.