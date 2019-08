Allt fler svenskar streamar videor mot betalning. Enligt nya siffror prenumererar över 56 proc på en videostreamingtjänst, enligt SR:s Kulturnytt.

Det är en ökning med åtta procentenheter på två år. Det visar en kommande rapport från Mediamätning i Skandinavien som Kulturnytt hänvisar till.

Under andra kvartalet i år tittade nästan en fjärdedel av svenskarna på Netflix under senaste dygnet. Näst största betaltjänst för onlinevideo under andra kvartalet var HBO Nordic.