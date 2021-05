Mer våld mot Kriminalvårdens personal

Hot och våld mot Kriminalvårdens personal har ökat, rapporterar TV4. Enligt myndighetens siffror anmäldes 912 incidenter under 2020, en ökning med drygt 32 procent jämfört med 2019.



-Vi har ganska fullt på våra fängelser och det gör ju också att friktionsytorna ökar. Det är också så att vi får in mycket grovt kriminella med våldsproblematik i bagaget, säger Jörgen From Nordin, som är chef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.



Antalet inrapporterade fall av hot och våld på häkten ligger på en oförändrat hög nivå. Det var 757 fall förra året.