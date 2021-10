MFF-spelare utsatt för rasism

Malmö FF-spelaren Bonke Innocent ska ha utsatts för rasism under onsdagens hemmamatch mot AIK. Sydsvenskan skriver att en man i bortaklacken bland annat riktade apljud mot MFF-spelaren.



-AIK Fotboll tar fullständigt avstånd från all form av rasism, säger ordföranden Robert Falck till klubbens hemsida och bekräftar att en polisanmälan upprättats.



AIK-anhängaren blev först avvisad för apljuden men kom sedan tillbaka och gjorde nazisthälsningar.



-Han är misstänkt för hets mot folkgrupp, säger polisen Per Olof Söyseth.