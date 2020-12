Miljardförlust för SAS

Flygbolaget SAS redovisar en förlust på 3 043 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 1 226 miljoner kronor samma period föregående år.

Omsättningen sjönk samtidigt till 3 035 miljoner kronor jämfört med 13 435 miljoner kronor.

Bolaget som varit under konstant press under coronapandemin har under det senaste kvartalet genomfört en rekapitalisering som tillförde 12 miljarder kr.

Vd:n Rickard Gustafson skriver att 2020/21 ”med största sannolikhet kommer att vara förlustbringande”.