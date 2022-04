Miljardstöd till ukrainska flyktingar

Den globala givarkonferensen ”Stand up for Ukraine”, Stå upp för Ukraina, samlade ihop 10,1 miljarder euro, runt 100 miljarder kronor, under lördagen. Konferensen tog plats i Warszawa.

Pengarna ska gå till att hjälpa de ukrainare som tvingats på flykt, både de som redan lämnat landet och de som är internflyktingar.

Givarkonferensen organiserades av EU-kommissionen och Kanadas regering, i samarbete med den internationella organisationen Global Citizen, och riktade sig till alla: regeringar, privata företag och privatpersoner.