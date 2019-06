36 miljoner kr blev slutpriset för en av David Gilmours gitarrer när den såldes på auktion i New York helgen, skriver auktionshuset Christie's.

Priset är det högsta som någonsin betalats för en gitarr på auktion.

Gilmour spelade just på den gitarren, en svart Stratocaster från 1969, på alla Pink Floyds album från ”Dark side of the moon” till ”The final cut”.

Totalt såldes 120 av Pink Floyd-frontfigurens gitarrer på auktionen för över 195 miljoner kronor. Alla pengar går till välgörenhet.