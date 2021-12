Minnesskulptur i Hongkong avlägsnad

En skulptur som hedrar offren för massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989 har under natten mot torsdagen plockats bort från University of Hong Kong (HKU).



Den åtta meter höga ”Pillar of shame”, av dansken konstnären Jens Galschiot har stått på HKU sedan 1997 och påmint om Hongkongs frihet gentemot Kina.



Sedan Kina stramat åt sitt grepp om Hongkong valde universitetet att ta bort skulpturen. Beslutet fattades i oktober och har väckt starka känslor från omvärlden och demokrati- och människorättsaktivister.