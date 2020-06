Resandet under midsommarhelgen minskade kraftigt jämfört med motsvarande dagar förra året, visar data från Telia som SVT tagit del av.

Från exempelvis Stockholms län till Gotland rör det sig om en minskning på 36 procent.

Sett till resandet överlag under våren och försommaren var det betydligt mer trafik under torsdagen och fredagen förra veckan. Jämfört med genomsnittet under vecka 22 och 23 ökade resandet mellan resmålen med 300 procent.

Statistiken bygger på mobilnätsdata.