Mörka drunkningssiffror i sommarvärmen

Den fina sommaren har en baksida: Antalet drunkningar ökar. Under maj omkom 21 personer, och hittills under juni har minst fem drunknat.



– Vi är förskräckta, nu under maj var det drunkningar i hela åldersspannet. Barn, män och kvinnor, alla drabbades, säger Mona-Lisa Wernesten vid Svenska Livräddningssällskapet till TT.



Så gott som varenda drunkningsolycka sker utomhus i sjöar och vattendrag.



– Man ska komma ihåg att för människan är allt vatten under 30 grader kallt. Det blir en chock för kroppen.