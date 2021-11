Moskéexplosion i Afghanistan

Minst tre personer miste livet och 15 skadades när en moské i Nangarhar- provinsen i Afghanistan skakades av en explosion.



Explosionen ägde rum när många människor samlats för fredagsbön i moskén, som ligger i distriktet Spin Ghar.



Bombdåd i moskéer under fredagsbönen har förekommit flera gånger i landet sedan talibanerna tog makten den 15 augusti. Flera av attackerna har tillskrivits terrorgruppen IS afghanska gren, IS Khorasan.