Myndighet drar tillbaka corona-rapport

Folkhälsomyndighetens modellering av antalet covidsmittade i Stockholm innehåller så pass allvarliga fel att den nu dras tillbaka. Det meddelar myndigheten via Twitter, skriver TT.



Enligt rapporten i går skulle det finnas tusen gånger fler covidsmittade personer än det antal som har bekräftats vara smittade.



Folkhälsomyndighetens analyschef Lisa Brouwers skriver till Dagens ETC att ”felet upptäcktes för sent och att de jobbar med en ny version av modellering och rapport”. Forskarna drog igår tillbaka sin rapport pga underlaget.