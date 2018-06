Namnbråk om Makedonien fortsätter

Under tisdagen meddelades att den långa namntvisten mellan Grekland och Makedonien var över; Makedonien skulle byta namn till Nordmakedonien. Nu ser det dock ut som om konflikten består.



Makedoniens president Gjorge Ivanov säger nämligen att han inte kommer att skriva under något avtal med Grekland.



-Jag kommer inte att stödja eller skriva under en sådan skadlig överenskommelse, säger Gjorge Ivanov.



Namnkonflikten mellan grannländerna har blockerat vägen för Makedonien i ansökan om medlemskap i Nato och i EU.