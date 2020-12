Nära 1 000 nya dödsfall i Tyskland

Under det senaste dygnet rapporteras 952 nya dödsfall i Tyskland där de avlidna har varit covid-19-smittade. Det är det högsta dödstalet i landet sedan coronapandemins start.



Tyskland har drabbats betydligt hårdare av den andra pandemivågen än den första. I våras hade Tyskland, sett till sin stora befolkning, relativt få smittade och få dödsfall.



Under de senaste veckorna har dock dödssiffrorna skjutit i höjden.



Tyskland går nu in i en rikstäckande nedstängning för att hejda den allt mer otyglade smittspridningen.