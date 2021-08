Nära 2 000 bekräftade dödsfall i Haiti

Samtidigt som ovädret Grace dragit in över Haiti har dödssiffran från lördagens jordbävning justerats upp till minst 1 941 döda, enligt AFP. Antalet skadade är nu närmare 10 000.



Dödstalet riskerar att stiga ytterligare. Många befaras sitta fast under rasmassorna efter de över 60 000 hus som har förstörts.



”Otaliga offer är kvar under rasmassorna. När det gäller materiella skador är de omätbara. Det handlar om hus, kyrkor, sjukhus, skolor och infrastruktur som förstörts”, säger en medarbetare i en hjälporganisation.