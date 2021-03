Nödhjälp för ensamkommande barn i USA

Tusentals ensamkommande barn har den senaste tiden strömmat in i USA via Mexiko. USA:s regering ber nu landets katastrofmyndighet Fema att rycka in.



Omkring 8 800 ensamkommande barn finns på myndigheternas anläggningar, och fler anländer varje dag. Fema ska under tre månader se till att barnen får skydd och sedan skickas vidare till personer som kan ta hand om dem, oftast släktingar som redan bor i USA.



Det stora antalet ensamkommande barn förklaras med pågående våldsamheter, fattigdom, naturkatastrofer och brist på livsmedel i Centralamerika.