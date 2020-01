Nödläge i brandhärjat Australien

För att kunna tvångsevakuera människor i brandhärjade delstaten New South Wales i Australien införs ett vecko-långt nödläge från och med fredag.



De omfattande bränderna, som krävt minst 17 liv i Australien, kommer att förvärras i helgen av hårda vindar och höga temperaturer med en ”utbredd extrem brandfara”, som följd, enligt New South Wales premiärminister.



Samma väderförhållanden väntas även i delstaterna Western Australia, South Australia och Victoria. Omkring 100 bränder härjar i New South Wales och cirka 50 i Victoria.