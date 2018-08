I en ny rapport fastslår Boston Consulting Group att matsvinnet i världen ökar. En tredjedel av den mat som produceras slängs.

Rapporten visar även att matsvinnet kommer fortsätta att öka, främst i utvecklingsländerna. Den varnar även för att man ej kommer nå FN:s globala mål att halvera svinnet till år 2030.

Samtidigt uppger FN-organet FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, att totalt 800 miljoner människor i världen går hungriga.