En ny röstmiss har uppdagats. Valdistriktet Pomona i Ängelholms kommun har inga röster registrerade på Valmyndighetens hemsida.

Ängelholms kommun bedyrar för TT att man skickat in rösterna dit. De borttappade rösterna har inte räknats in i det preliminära valresultatet, men kommer att räknas in på onsdagen.

Missen kommer dock inte att ha någon effekt på mandatfördelningen, enligt Valmyndigheten. I måndags avslöjades att ett valdistrikt i Västra Götaland skickat fel röster till Valmyndigheten.