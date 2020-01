Nya fall av åldringsbrott – man gripen

I helgen fick polisen in flera anmälningar där falska poliser försökt lura äldre kvinnor på pengar. Under söndagskvällen greps en man i Sölvesborg, misstänkt för bedrägeri.

Under lördagen blev en kvinna i 90-årsåldern uppringd av en person som presenterade sig som polis. Anmälan var en av flera som kom in under helgen, enligt SVT Blekinge.

Vid 21-tiden under söndagen greps en man i Sölvesborg. Mannen ska ha utgett sig för att vara polis och på så vis kommit över en kvinnas ägodelar. Polisen försöker hitta fler gärningsmän.