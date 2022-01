Nya vädervarningar från SMHI

SMHI har på söndagen utfärdat flera nya vädervarningar.



Under söndagskvällen ligger en orange varning (näst högsta nivån) för mycket hård vind och snöfall för delar av fjällen i Jämtlands och Dalarnas län.



En snabbt ökande väst-sydvästlig vind som vrider till nordväst drar in under kvällen. På kalfjället kommer det att vara mycket hård vind i kombination med snöfall, kortvarigt stormstyrka.



SMHI avråder starkt från att ge sig ut på fjället eftersom räddningsinsatser i fjällmiljö kommer att försvåras.