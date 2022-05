Nyhetskonsumtionen ökar i kristid

Svenskarnas nyhetskonsumtion ökar och i synnerhet de professionella nyhets- källorna, det visar 2021 års Medie- barometer av svenskarnas medievanor.

Under pandemin nådde användningen rekordnivåer och enligt den nya barometern ligger nyhetskonsumtionen kvar på den höga nivån sju timmar per person och per dag.

Siffror för 2021 visar att 53 procent tog del av SVT:s nyheter, 69 procent läste en dagstidning, de flesta i digital form. Preliminära siffror för februari-april visar en ökning, främst för SVT och TV4 medan Facebooks nyheter minskade.