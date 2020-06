Nytt besked om danska gränsen – igen

Sydsvenskar som vill korsa den danska gränsen kommer att behöva visa upp ett negativt coronatest, såvida de inte har särskilda skäl att resa in i landet. Det uppger danska myndigheter.



Skåningar, blekingebor och hallänningar kunde tidigt under lördagen resa in utan ett negativt provsvar, med vilkoret att testa sig inom 24 timmar efter inresan och självisolera sig till dess att ett negativt provsvar kunde visas upp, enligt Sydsvenskan.



Men nu tas möjligheten bort, enligt tidningen. I stället kräver Danmark att man visar upp ett negativt test.

