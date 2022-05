Nytt stödpaket från USA till Ukraina

Ukraina får mer pengar från USA efter att representanthuset under tisdags- kvällen röstat ja till ett nytt stöd- paket på cirka 400 miljarder SEK. Förslaget fick 369 ja-röster och 57 nej. Nu går förslaget vidare till den amerikanska senaten, som väntas rösta om förslaget denna vecka eller i början av nästa.

President Joe Biden skrev under dokumentet sent under måndagskvällen – samma dag som Ryssland firade segerdagen.

”Detta stöd har varit kritiskt för Ukrainas framgångar på slagfältet”, sa Biden.