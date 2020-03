Ohios primärval ställs in

Ohio ställer in primärvalen som skulle hållas i delstaten under tisdagen på grund av den risk som coronaviruset medför. Det rapporterar CNBC News.



Ohios guvernör Mike DeWine skriver på Twitter att ett val skulle innebära en ”oacceptabel hälsorisk” för både valarbetare och röstare.



Ohio är en av fyra delstater i USA där primärval skulle hållas på tisdagen. De tre andra – Florida, Illinois och Arizona – uppges genomföra sina som planerat trots rekommendationer om att sammankomster med över 50 deltagare bör ställas in den närmaste tiden.