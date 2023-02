Omfattande strömavbrott efter Otto

Stormen Ottos framfart ledde till omfattande strömavbrott i delar av södra Sverige. Kraftigast byvind uppmättes i Falsterbo (30 meter per sekund).

Vid 01-tiden natten mot lördagen uppgav energibolaget Eon att över 11 000 hushåll var strömlösa i stora delar av Götaland. Strax efter klockan 09.00 rörde det sig om drygt 2 200.

Den kraftiga vinden bidrog även till att Öresundsbron tillfälligt fick stängas, och tågtrafik och färjor har ställts in. Även flygtrafiken drabbades. Under natten har vinden börjat avta, och på lördagen blåser stormen vidare österut och rör sig in över Baltikum.