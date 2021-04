Oro över bemanningsplan på Karolinska

Karolinska har under flera år tappat intensivvårdssköterskor. För att lösa arbetsbelastningen under pandemin vill nu sjukhuset ta in sköterskor utan iva-utbildning.

Kalle Lindström intensivvårdssjuksköterska på Karolinska i Huddinge har tagit initiativet till ett upprop som lämnats till ledningen. Han säger att det finns en oro för högre arbetsbörda och sämre patientsäkerhet.

Björn Persson, verksamhetschef för perioperativ medicin och intensivvård på Karolinska, säger att personalläget är kritiskt på kort och lång sikt.