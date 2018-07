Orostelefon mot extremism läggs ner

Allt fler anhöriga ringer till Rädda barnens orostelefon, en linje man kan kontakta om man är orolig över att någon i ens närhet ska radikaliseras.



Nu väljer dock regeringen att dra in stödet för telefonlinjen.



– Vi kommer att försöka söka projektmedel då vi upplever att behovet av verksamheten finns, säger Rädda barnens Sverigechef Ola Mattsson.



Telefonlinjen sköttes till en början av Röda korset men togs senare över av Rädda barnen. Under ett års tid har orostelefonen fått in 154 fall.