Svenske Ludwig Göransson vann en Oscar. Han fick priset för filmmusiken till Black Panther.

I sitt tacktal tackade Ludwig Göransson Black Panther-regissören Ryan Coogler och alla han samarbetat med under arbetet med filmen. Även mamma och pappa och syster i Sverige fick ett tack.

Så sent som på årets Grammygala var han nominerad till fyra priser och vann tre: årets låt och årets skiva för This is America med Childish Gambino och årets filmmusik för soundtracket till filmen Black Panther.