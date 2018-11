Överdoser dödar allt fler i USA

I USA är antalet döda i drogöverdoser nu rekordhögt. Under 2017 dog över 70 000 amerikaner på grund av droger, enligt en sammanställning publicerad i The New York Times. Det är en ökning med 9,6 proc jämfört med 2016.

2,4 miljoner amerikaner beräknas vara beroende av opioider. Antalet dödsfall av fentanyl ökade med 45 proc 2017. Överdoser är nu den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år.

Antalet självmord har samtidigt ökat med 3,7 proc. Detta har påverkat den förväntade medellivslängden, som sjunkit med fyra månader.