Överklagar förlikningen med Busch (KD)

Mannen som sålt ett hus till KD-ledaren Ebba Busch överklagar förlikningsavtalet de båda skrivit under, rapporterar Altinget.



Tidningen uppger att mannen återigen känner sig lurad. Han säger att han fortfarande inte sett avtalet, utan bara fått det uppläst, och att han tvingats skriva under det.



Han uttrycker kritik mot sitt tidigare ombud och överklagar förlikningen genom ett nytt juridiskt ombud till Svea hovrätt, skriver Altinget.



Förlikningen skrevs under i oktober.