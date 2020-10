Partiledarna möts i kväll i SVT-debatt

I kväll drabbar partiledarna samman i en direktsänd debatt i SVT:s Agenda.



Debatten är uppdelad i fyra ämnen: jobb, klimat, kriminalitet och äldre- vård. Varje ämne inleds med att två av partiledarna möts i en duell, varpå övriga partiledarna får komma in.



Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) möts om den på föhand hetaste frågan – arbetsrätten. Per Bolund (MP) och Jimmie Åkesson (SD) diskuterar klimatet. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) möts om den omdiskuterade kriminaliteten. Medan Nyamko Sabuni (L) och Ebba Busch (KD) möts om äldrevården.